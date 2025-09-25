সেন্টমার্টিনে পরিচ্ছন্ন অভিযানে বিজিবি
সেন্টমার্টিন দ্বীপের সৌন্দর্য রক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি বিশেষ কর্মসূচি আয়োজন করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন ২ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ‘বুধবার ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) সেন্টমার্টিন বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় একটি বিশেষ বিচ ক্লিনিং কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।
সেন্টমার্টিন দ্বীপের পূর্ব উপকূলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন মুবাশশির নাকীব তরফদারের নেতৃত্বে ৪০ জন বিজিবি সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।
লে. কর্নেল আশিকুর রহমান আরও জানান, ‘দেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রবালপ্রাচীর এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু অতিরিক্ত মানবসৃষ্ট চাপ ও দূষণের কারণে পরিবেশগত ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়ছে।’
এ প্রেক্ষাপটে বিজিবির পক্ষ থেকে আয়োজিত উপকূল পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি কেবল পরিবেশ সুরক্ষাই নয়, বরং দ্বীপবাসী ও আগত পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতেও বিশেষভাবে কার্যকর। সেন্টমার্টিনের নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সর্বদা বদ্ধপরিকর এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখা হবে।
