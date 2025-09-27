ঝিনাইদহে খালে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

ঝিনাইদহে খালে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় খালে বরশি দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে লামিম হোসেন (৫) ও আপন হোসেন (৭) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা একে অপরের মামাতো-ফুফাতো ভাই।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দোগাছি গ্রামের খালে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, মৃত শিশু লামিম হোসেন দোগাছি গ্রামের রিপন মন্ডলের ছেলে এবং মৃত আপন হোসেন পার্শ্ববর্তী আড়ুয়াকান্দি গ্রামের উজ্জ্বল বিশ্বাসের ছেলে।
মৃতের স্বজন ও পুলিশ জানিয়েছে, সকালে শিশু লামিম তার মামাতো ভাই আপনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের খালে ছিপ/বরশি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরার এক পর্যায়ে তারা পানিতে পড়ে যায়। এসময় খালের পানির স্রোতে তারা ভেসে গেলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে। পরে তাদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে বুঝে দেওয়া হয়েছে। বিকেলে পারিবারিকভাবে মরদেহ দাফন করা হবে।
