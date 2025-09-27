চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রীমঙ্গলে অগ্নিদগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু

চিকিৎসাধীন অবস্থায় শ্রীমঙ্গলে অগ্নিদগ্ধ বাবা-ছেলের মৃত্যু
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে শেভরনের কনডেনসেট লাইনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ বশির উদ্দিন (৫৪) ও তার ছেলে রেদোয়ান আহমেদ (২১) মারা গেছেন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে মারা যান বশির মিয়া। এর আগে শুক্রবার রাত ৩টার দিকে একই হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় মারা যান তার ছেলে রেজোয়ান মিয়া।
শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম জানান, ওইদিন তেল থেকে আগুনের সূত্রপাত হলে খবর পেয়ে শ্রীমঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অপরদিকে ছড়িয়ে পড়া আগুনে মাছ শিকারে নামা বাবা ও ছেলে দগ্ধ হন। তাদের আশংকাজনক অবস্থায় প্রথমে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতাল এবং সেখান থেকে সিলেট হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা জাতীয় বার্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে পাঁচদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার সকালে বাবা ছেলে মারা যান।
গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনভীর ইউনিয়নের ইলামপাড়ায় শেভরনের কনডেনসেট পাইপলাইনে দুর্বৃত্তরা অবৈধভাবে ছিদ্র করলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে একই পরিবারের তিনজন সদস্য দগ্ধ হন।
ওমর ফারুক নাঈম/আরএইচ/জেআইএম