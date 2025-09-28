রাজশাহীতে নৌকাডুবি: নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে পদ্মা নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে এই দুর্ঘটনায় একজন মারা যান। এ নিয়ে নৌকাডুবির ঘটনায় মোট তিনজনের মৃত্যু হলো।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকালে পবা উপজেলার হরিপুর বেড়পাড়া ঘাটের কাছে হরেন সাহা (৬৫) নামের এক ব্যক্তির মরদেহ ভেসে ওঠে। একই দিন বিকেলে খারিজাগাতি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় দীলিপ (৩২) নামের আরেকজনের মরদেহ।
প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, শনিবার সকালে প্রায় ২০-২৫ জন ব্যক্তি একটি মরদেহ সৎকারের জন্য নৌকাযোগে পদ্মা নদী পার হচ্ছিলেন। নদীর তীব্র স্রোতের কারণে নৌকাটি ডুবে যায়। বেশিরভাগ যাত্রী সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও তিনজন নিখোঁজ হন। পরে কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের জিতেন মণ্ডলকে (৬০) অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন রোববার সকালে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় বেড়পাড়া এলাকা থেকে হরেন সাহার মরদেহ এবং বিকেলে খারিজাগাতি থেকে দীলিপের মরদেহ উদ্ধার হয়।
তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় মোট তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ নিখোঁজ দুজনের মরদেহ স্বজনরাই উদ্ধার করেছেন। তাদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি গোদাগাড়ী থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।
