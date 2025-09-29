সাতক্ষীরায় আওয়ামী লীগ নেত্রী আটক
সাতক্ষীরায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেত্রী শামীমা পারভীন রত্নাকে আটক করেছে পুলিশ। রত্না জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক ও বর্ণমালা একাডেমির পরিচালক পদে রয়েছেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে সাতক্ষীরা শহরের সুলতানপুর ক্লাব এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে সদর থানা পুলিশ।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, নাশকতা মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
শামীমা পারভীন রত্না দীর্ঘদিন ধরে জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত।
আহসানুর রহমান রাজীব/এমএএইচ/