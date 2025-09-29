ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়লো ট্রাক, আহত ১

ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়লো ট্রাক, আহত ১
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক উল্টে ওভারপাসের নিচে ঝুলে আছে। এ ঘটনায় মোহর উদ্দিন মিয়া (৬০) নামের একজন রিকশাচালক আহত হয়েছেন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ভূঁইগড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় যুবক সাজ্জাদ হোসেন সাজু জানান, দুপুরে ট্রাকটি নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারপাসের পশ্চিম পাশের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা একজন রিকশাচালক গুরুতর আহত হন। তবে ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক ও হেলপার পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ট্রাক সরিয়ে নেওয়ার কাজ করছেন। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
