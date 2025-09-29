প্রাথমিকে গানের শিক্ষক নিয়োগ প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

প্রাথমিকে গানের শিক্ষক নিয়োগ প্রস্তাব বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গানের শিক্ষক নিয়োগ প্রস্তাব বাতিল ও ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে মাগুরায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে জাতীয় উলামা মাশায়েখ আইমা পরিষদ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শিশুদের নৈতিকতা ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের বিকল্প নেই। তারা সরকারের প্রস্তাবিত ‘গানের শিক্ষক নিয়োগ’ পরিকল্পনা বাতিলের দাবি জানান।
বক্তারা আরও বলেন, সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে আলেম সমাজের মতামত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশুদের আদর্শিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ধর্মীয় পাঠ্যক্রমকে শক্তিশালী ও বাধ্যতামূলক করারও দাবি জানান তারা।
পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে চার দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
দাবিগুলো হলো দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা, গানের শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা, শিশুদের নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষা জোরদার করতে ধর্মীয় পাঠ্যক্রম বাধ্যতামূলক করা এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে আলেম সমাজের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা।
স্মারকলিপিতে সই করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা ওসমান গনি সাঈদী ও সেক্রেটারি মুফতি আব্দুর রশীদ।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সত্যজিৎপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওসমান গনি মুসাপুরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মাগুরা জেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা নাজিরুল ইসলামসহ অন্যরা।
মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসআর/জিকেএস