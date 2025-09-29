ধর্মের লেবাস পরে অনেকেই রাজনীতির তালিম দিচ্ছে: ডা. জাহিদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, এখন আমরা দেখছি বাড়ি বাড়ি তালিম হয়, ধর্মীয় তালিম। ধর্মের লেবাস পড়ে অনেকে রাজনৈতিক তালিম দিচ্ছেন।
তিনি বলেন, ধর্ম তার নিজস্ব স্থানে থাকবে এবং কারও বেহেশত-দোজখ নির্ধারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাদের কথায় ভুলবেন না। তারা এ ধরনের কথা বলে মানুষকে সবসময় ভুল বুঝিয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দিনাজপুরের বিরামপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল আয়োজিত এক কর্মী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
কর্মী সভায় তিনি বলেন, যাদের কথা এবং কাজে মিল আছে তাদের কথা শুনবেন। আপনারা বিএনপিকে দীর্ঘদিন ধরে চিনেন। খালেদা জিয়ার মায়েদের জন্য চিকিৎসা, শিক্ষায় অবদান রেখেছেন। আর যারা কোনো কিছু করে নাই, কোনো কিছু করার অভিজ্ঞতা নাই; তাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া তার শাসনামলে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, খাদ্যের বিনিময়ে বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করেছে। যে মানুষটি নারী উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তিনিই খালেদা জিয়া।
এ সময় কর্মী সভায় জাতীয়তাবাদী মহিলা দল দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি জিনাত আরা, সহ-সভাপতি নাজমা মসির, সাধারণ সম্পাদক শাহীন সুলতানা বিউটিসহ স্থানীয় বিএনপি ও মহিলা দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
