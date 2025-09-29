  2. দেশজুড়ে

হাসান ইমাম ওয়াফি

‘সুশাসন, ভোট ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে’

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শেরপুর পৌর শহরে গণসংযোগ করেন হাসান ইমাম ওয়াফি

শেরপুর-১ (সদর) সংসদীয় আসনের এবি পার্টির প্রার্থী হাসান ইমাম ওয়াফি বলেছেন, সুশাসন, ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) শেরপুর পৌর শহরে গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসান ইমাম ওয়াফি বলেন, দীর্ঘ সময় এদেশের মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন সময় এসেছে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে আমরা যে ফ্যাসিস্টমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি, সেখানে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের জন্য যেসব মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন তা দ্রুত করতে হবে। শহীদ কামারুজ্জামানের সন্তান হিসেবে শেরপুরের এই মাটি ও মানুষের কাছে আমি ঋণী।

তিনি আরও বলেন, শেরপুর একটি সম্ভাবনাময় জেলা হওয়া সত্ত্বেও সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমি এই পিছিয়ে থাকা জনপদের একজন সন্তান হিসেবে, যা যা উন্নয়ন সম্ভব তা আপনাদের সঙ্গে নিয়েই করবো। এবি পার্টি প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মানুষের আস্থা অর্জন করবে, সেই লক্ষ্যেই কাজ করা হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে আমাদের জনগণের যে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমরা আশাবাদী।

এসময় দলটির জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নূর মোহাম্মদ, সদস্যসচিব মুকসিতুর রহমান হিরাসহ শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মো. নাঈম ইসলাম/এনএইচআর/এএসএম

