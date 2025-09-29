এই দেশে ধর্ম দিয়ে কাউকে বিচার করা হবে না: এনসিপি নেতা

এই দেশে ধর্ম দিয়ে কাউকে বিচার করা হবে না: এনসিপি নেতা
এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেছেন, এই দেশে ধর্ম দিয়ে কাউকে বিচার করা হবে না। প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণের লোক নাগরিক হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করবে। আমরা সেই মর্যাদা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।
আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘আমরা নারায়ণগঞ্জে শহীদ রিয়া গোপ নামে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করেছি। পূজায় আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য এই ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সাতটি থানায় আমাদের মনিটরিং টিম করা হয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী ভাইবোনদের আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি।’
এসময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য আহমেদুর রহমান তনু, জেলা সদস্য তরিকুল ইসলাম রাকিব, সোহেল খান সিদ্দিক, আবদুর রহমান গাফফারি ও রাইসুল ইসলামসহ জেলা এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/এএসএম