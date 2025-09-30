নাটোরে মুদি দোকান থেকে ১০ লাখ টাকার মালামাল চুরি
নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া বাজারে মুদি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় দশ লাখ টাকার মালামাল খোয়া গেছে বলে জানা গেছে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দিনগত গভীর রাতে বনপাড়া বাজারের মৃধাপাড়া রোডের আলিম মার্কেটের ‘পূজা স্টোর’ নামের মুদি দোকানে এ চুরির ঘটনা ঘটে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়।
পূজা স্টোরের মালিক নিরধ কুমার সাহা বলেন, সোমবার সকালে দোকান খুলে দেখি ওপরের টিন কাটা ও দুটি সিসি ক্যামেরা ঢাকা অবস্থায় আছে। চুরি হয়েছে সন্দেহে মালামাল যাচাই করে দেখা যায় প্রায় দশ লাখ টাকার সিগারেট ও মসলাজাতীয় মালামাল চুরি হয়েছে। তাৎক্ষণিক বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) বিষয়টি জানাই।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই শামীম হোসেন ও বাজার কমিটির সদস্যরা। পরিদর্শনকালে দোকানের সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা যায় মুখোশধারী একজন চোর রাত ২টা ১০ মিনিটে টিন কেটে দোকানে ঢুকে সিসি ক্যামেরা ঢেকে দেয়। পুলিশ আলামত হিসেবে একটি নতুন কাটার মেশিন ও গ্লাস কাটার জব্দ করে। এসময় মুঠোফোনে সার্বিক খোঁজখবর নেন ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস।
প্রত্যক্ষদর্শী দুজন নারী জানান, ফজরের নামাজ পড়ে হাঁটাহাঁটির সময় একজন মোটরসাইকেল আরোহীকে মালামালসহ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘ঢাকা থেকে মাল এসেছে, আমি নিতে এসেছি’ বলে বস্তা নিয়ে চলে যায়। ওই নারীদের তথ্যের ভিত্তিতে অন্য সিসি ক্যামেরা ফুটেজে বর্ণনার সত্যতা পাওয়া যায়।
পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে চোরকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
জেলা বিএনপির সদস্য অধ্যাপক এম লুৎফর রহমান বলেন, বিভিন্ন কারণে নৈশপ্রহরী না থাকায় এই ধরনের চুরি সংঘটিত হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী বাজার পরিচালনা কমিটি গঠন করলে সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করা সম্ভব।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/জিকেএস