দুর্গাপূজায় ৫ দিন বন্ধ থাকবে চাতলাপুরের আমদানি-রপ্তানি

দুর্গাপূজায় ৫ দিন বন্ধ থাকবে চাতলাপুরের আমদানি-রপ্তানি
দুর্গাপূজা উপলক্ষে মৌলভীবাজারের চাতলাপুর স্থল শুল্ক স্টেশন ও চেকপোস্ট দিয়ে আগামী পাঁচদিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ছুটির সময় বন্দর দিয়ে ভারতের যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
আগামী রোবাবর (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) পর্যন্ত শুল্ক স্টেশন দিয়ে সব ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
চাতলাপুর স্থল শুল্ক স্টেশনের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. তারিফ মিয়া বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পাঁচদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছুটি শেষে আগামী ৩ অক্টোবর থেকে যথারীতি পণ্য আমদানি-রপ্তানি শুরু হবে। তবে দুর্গাপূজার ছুটি শেষে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে আগামী ৬-৭ অক্টোবর পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকবে। তবে ইমিগ্রেশন বিভাগ চালু আছে।
তিনি জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে উভয় দেশের (বাংলাদেশ-ভারত) ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে উল্লিখিত সময়ে চাতলাপুর বন্দর দিয়ে কোনো পণ্য আমদানি-রপ্তানি হবে না। তবে ৩ অক্টোবর থেকে বন্দরের কার্যক্রম আবারও স্বাভাবিকভাবে শুরু হবে।
আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ফাবি এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি জসিম উদ্দিন বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৮ তারিখ থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চাতলাপুর চেকপোস্ট দিয়ে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর কয়েকদিনের জন্য স্থলবন্দর কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এতে ব্যবসায়ীদের কিছুটা অসুবিধা হলেও ধর্মীয় সম্প্রীতির স্বার্থে এ সিদ্ধান্তকে সবাই স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিবো।
ওমর ফারুক নাঈম/এনএইচআর/জেআইএম