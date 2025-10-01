বগুড়ায় যুবদল নেতা হত্যা মূল আসামি গ্রেফতার

বগুড়ায় যুবদল নেতা হত্যা মূল আসামি গ্রেফতার
বগুড়ার কাহালুতে যুবদল নেতা রাহুল সরকারকে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত জামিল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সোয়া ১২টার দিকে জেলার শেরপুর উপজেলার কাশিয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার আসামি জামিল হোসেন (৪৪) কাহালু উপজেলার পাল্লাপাড়া এলাকার আব্দুল মজিদ আকন্দের ছেলে।
বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে যুবদল নেতা রাহুল সরকার কাহালু উপজেলার মালঞ্চা ইউনিয়নের মাগুড়া গ্রামে তার লিজ নেওয়া পুকুরে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছিলেন। এসময় ৮-১০ জন যুবক সেখানে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই রাহুল সরকারের মৃত্যু হয়। নিহত রাহুল সরকার বগুড়া পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি শহরের কৈগাড়ী এলাকার সোবহান সরকারের ছেলে।
হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরপরই জামিল হোসেন আত্মগোপনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। জেলা ছেড়ে পালানোর গোপন খবর পেয়ে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি দল শেরপুরের ওই এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি ইকবাল বাহার জানান, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বাকি আসামিদের গ্রেফতার করতে পুলিশ জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।
