চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীর নজর কাড়ছে সাদা কাক
রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের নতুন আকর্ষণ এখন এক বিরল প্রজাতির পাখি—সাদা কাক। দৈনন্দিন জীবনে কালো কাক দেখতেই অভ্যস্ত মানুষ, তাই সম্পূর্ণ সাদা পালক আর গোলাপি ঠোঁট, পা-ওয়ালা এই কাকটিকে ঘিরে কৌতূহল কম নয়।
চিড়িয়াখানার কর্মকর্তারা জানান, এটি মূলত অ্যালবিনো কাকের একটি প্রজাতি। আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশে এদের দেখা গেলেও বাংলাদেশে খুবই কম পাওয়া যায়। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকায় মাঝে মাঝে সাদা কাক চোখে পড়ে।
প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের এই সাদা কাক সাধারণ কাকের মতোই সব ধরনের খাবার খেতে পারে—কীটপতঙ্গ, ছোট সরীসৃপ, পাখির ডিম, শস্যকণা থেকে শুরু করে মৃত পশুর মাংস পর্যন্ত। চিড়িয়াখানায় বিশেষ যত্নে তাকে সরবরাহ করা হচ্ছে খাবার।
চিড়িয়াখানার এক পশু পরিচর্যাকারী জানান, দর্শনার্থীরা এসে প্রথমে অবাক হন। সবাই ভাবে এটা কোনো বিশেষ বিদেশি পাখি। আসলে এটি কাকেরই একটি অ্যালবিনো রূপ। খুবই দুর্লভ হওয়ায় মানুষ আগ্রহ নিয়ে দেখে।
তিনি আরও জানান, কাক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পচা-নোংরা আবর্জনা খেয়ে তারা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ঢাকায় আগের মতো এখন আর তেমন কাক দেখা যায় না। তাই এ ধরনের বিরল কাকের উপস্থিতি গবেষণা ও সংরক্ষণকারীদেরও আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।
সাদা কাকের খাঁচার সামনে দর্শনার্থীর ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) মা-বাবার সঙ্গে ঘুরতে আসা ওয়ালিদ (৬) সাদা কাকের খাঁচার সামনে এগিয়ে তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, ‘আম্মু দেখো দেখো সাদা কাক। আমি সাদা কাক প্রথম দেখলাম, খুব ভালো লাগছে।’
শুধু শিশুরা না, সাদা কাক দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছেন বড়রাও। পরিবার নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা মোহাম্মদ রাসেল বলেন, আমি জীবনে কখনো সাদা কাক দেখিনি। প্রথমে মনে হয়েছিল বিদেশি কোনো পাখি। পরে শুনলাম এটি আসলে কাকেরই অ্যালবিনো রূপ। সত্যি চমকে যাওয়ার মতো।
আরেক দর্শনার্থী কামরুল ইসলাম বলেন, আমরা সবসময় কাককে সাধারণ পাখি ভাবি। কিন্তু এই সাদা কাক দেখে মনে হলো প্রকৃতি কত রঙে নিজেকে সাজাতে পারে! সবাই অবাক।
শারমিন আক্তার নামের আরেক দর্শনার্থী বলেন, সব সময় শুনেছি এবং দেখেছি কাক কুচকুচে কালো হয়। জীবনে এই প্রথম সাদা কাক দেখলাম। শিশুরা তো হইচই করছিলই, বড়রাও তাকিয়ে থাকছেন। আমিও প্রথম দেখেই হতবাক হয়ে গেলাম।
এমএএস/এমএমকে/এমএস