জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, দুর্গাপূজায় আনসার সদস্যরা দুই লাখের বেশি মণ্ডপে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিটি মণ্ডপে আটজন করে আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার প্রাচীন রনদা প্রসাদ সাহা দুর্গামন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, এ ধারা যদি চলমান থাকে তাহলে আগামীতে যে চ্যালেঞ্জ মনে করছি সে চ্যালেঞ্জগুলো সহজে মোকাবিলা করতে পারবো। অনেক কুচক্রী মহলের পরিকল্পনা ছিল, প্রতিটি ফেল করেছে। গতবার প্রচুর গুজব ছিল, এবার গুজব হয়নি। এবার ব্যবস্থাপনা অনেক শক্তিশালী ছিল। ফ্যাক্টচেকের মাধ্যমে অনেক কিছুই বের করা যাচ্ছে।

মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, আনসারের প্রায় ৬০ লাখ সদস্য রয়েছে। এ ৬০ লাখ সদস্যকে তাদের জীবন জীবিকা মান উন্নয়নে আনসার উন্নয়ন ব্যাংক ভূমিকা রাখবে।

এসময় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঢাকা বিভাগের উপ-মহাপরিচালক আশরাফুল আলম, টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান আনসারের জেলা কমান্ডেন্ট রেজাউল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এএসএম

