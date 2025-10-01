সাতক্ষীরায় বন্ধ হলো ভারতীয় ভিসা সেন্টার

সাতক্ষীরায় বন্ধ হলো ভারতীয় ভিসা সেন্টার
সাতক্ষীরায় বন্ধ হলো ভারতীয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার। বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে তারা ভবনটি ছেড়ে দিয়েছে।
গত ২৮ আগস্ট বাংলাদশে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের ডেপুটি চিফ অপারেটিং অফিসার স্বাক্ষরিত পত্রে ভবন মালিককে জানানো হয়, বুধবার (১ অক্টোবর) ভবনটি থেকে ভিসা সেন্টারটি খালি করা হবে।
এর আগে ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শহরের ইটাগাছা এলাকায় সংগ্রাম প্লাজায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারটি চালু করে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান হাই কমিশন।
ভবনের ম্যানেজার লক্ষীনাথ গাইন জানান, এক মাস আগে তারা ঘর ছাড়ার চিঠি দিয়েছিল। তারা জানিয়েছে, সাতক্ষীরায় ভিসা অফিস রাখবে না।
চব্বিশের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দুই মাস চালু ছিল সেন্টারটি। এরপর থেকে অফিসটি তালাবদ্ধ রয়েছে বলে জানায় স্থানীয়রা।
আহসানুর রহমান রাজীব/এএইচ/জিকেএস