সারজিস আলম
ড. ইউনূস আ’লীগ ফেরানোর স্টেটমেন্ট দিয়ে সুশীল সাজার চেষ্টা করছেন
পঞ্চগড়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এসসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ড. ইউনূস বিদেশে গিয়ে আওয়ামী লীগ ফেরানোর স্টেটমেন্ট দিয়ে সুশীল সাজার চেষ্টা করছেন। এত রক্ত-প্রাণ বিসর্জন ভুলে নিজের চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করার চেষ্টা করলে এ দেশের মানুষ তাকে ছেড়ে দেবে না
বুধবার (১ অক্টোবর) বিকেলে জেলার আটোয়ারী উপজেলার রাধানগড় ইউনিয়নের মালিগাঁও তেঁতুলতলায় সর্বজনীন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তীসময়ে যখন আমাদের আবার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে রাজপথে নামতে হয়। এটা হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম ব্যর্থতা। যখন মানুষ আবার রাজপথে নামলো তাদের জায়গা থেকে। নামার পরে মানুষ দিনের পর দিন আন্দোলন করেছে। যমুনা ঘেরাও পর্যায় পর্যন্ত গেলো। তখন তারা রাজনৈতিক নিষিদ্ধের ধাপে গেলো।
সারজিস আলম বলেন, আমাদের মনে হয়ে চাপের কারণে নির্বাচন কমিশন স্বেচ্ছাচারিতা বা বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। তারা আমাদের শাপলা প্রতীক দেবেন না। অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হয়ে স্বেচ্ছাচারী আচরণ করেন। আমরা একদম দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি তাদের দ্বারা এ বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা যদি এটা বহাল রাখে আগামীতে এ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচনে যেতে অবশ্যই এনসিপি তাদের জায়গা থেকে অনাস্থা প্রকাশ করবে।
এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টির আটোয়ারী উপজেলার নেতাকর্মীসহ সনাতনধর্মী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।
