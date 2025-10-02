বগুড়ায় জনতার ধাওয়া খেয়ে নদীতে ডুবে একজনের মৃত্যু

বগুড়ায় জনতার ধাওয়া খেয়ে নদীতে ডুবে একজনের মৃত্যু
বগুড়ার ধুনটে মোবাইল চুরি করে পালানোর সময় জনতার ধাওয়া খেয়ে বাঙালি নদীতে লাফ দিয়ে অজ্ঞাত একজনের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বেলা ১১টায় ধুনট সদরের বথুয়াবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বথুয়াবাড়ী বাজারে অজ্ঞাতপরিচয় পথচারীর মোবাইল চুরি করে চোর। বিষয়টি স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে ওই চোরকে ধাওয়া দেয়। এসময় ওই চোর আত্মরাক্ষায় দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে সে বথুয়াবাড়ী শ্মশান ঘাট এলাকায় বাঙালি নদীতে ঝাপ দেয়। কিছু সময় পর নদীর পানিতে ওই মোবাইল চোরের মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, মোবাইল চুরি করে পালানোর সময় বাঙালি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পানিতে ডুবে এক ব্যক্তি মারা যায়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
