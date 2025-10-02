লাউয়াছড়া উদ্যানে গাড়ি পার্কিংয়ে নিষেধাজ্ঞা, বিপাকে পর্যটক

লাউয়াছড়া উদ্যানে গাড়ি পার্কিংয়ে নিষেধাজ্ঞা, বিপাকে পর্যটক
পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কারণ দেখিয়ে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে হঠাৎ গাড়ি পার্কিংয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন বিভাগ। জাতীয় উদ্যান এলাকায় প্রবেশ করে যানবাহন পার্কিংয়ের ওপর এমন আকস্মিক নিষেধাজ্ঞার ফলে বিপাকে পড়েছেন পর্যটকরা।
স্থানীয় ও পর্যটকদের অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, পূর্বে লাউয়াছড়ার প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকলেও কোনো ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই সম্প্রতি সেই সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকদের নিজেদের গাড়ি বা ভাড়া করা পরিবহন এখন প্রবেশদ্বার থেকে বেশ দূরে কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল সড়কের দুপাশে পার্ক করতে হচ্ছে। এতে পর্যটকদের জন্য তৈরি করছে বড় ধরনের ভোগান্তি।
জানা যায়, সম্প্রতি বন বিভাগ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারের পাশে ‘আই লাভ কমলগঞ্জ’ ইংরেজিতে লিখা একটি ফলক তৈরি করেছে। মূলত পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে যে জায়গায় এ ফলক তৈরি করা হয়েছে সেখানে উদ্যানে আগত পর্যটকেরা গাড়ি পার্কিং করে রাখতেন। গত ১ অক্টোবর থেকে কোনো নির্দেশনা ছাড়া কর্তৃপক্ষ গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ করে দেয়।
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে আগত পর্যটকেরা জানান, আমরা টিকেট কেটে উদ্যানের ভেতর প্রবেশ করি। আমাদের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গাড়ি নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়েছে। কয়েকজন গাড়ি পার্কিংয়ের সুযোগ না পাওয়ায় ফিরে গেছেন।
এ বিষয়ে লাউয়াছড়া বন রেঞ্জ কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশে লাউয়াছড়ায় গাড়ি পার্কিং বন্ধ করা হয়েছে।
বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষণ (এসিএফ) জামিল মোহাম্মদ খান বলেন, কর্তৃপক্ষের আদেশে আপাতত লাউয়াছড়া গাড়ি পার্কিং বন্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করছি যাতে কোনো পর্যটক ভোগান্তিতে পড়তে না হয়।
ওমর ফারুক নাঈম/আরএইচ/জেআইএম