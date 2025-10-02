প্রতিমা বিসর্জনের সময় তুরাগ নদে নৌকাডুবি, দুই শিশু নিখোঁজ

প্রতিমা বিসর্জনের সময় তুরাগ নদে নৌকাডুবি, দুই শিশু নিখোঁজ
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায় তুরাগ নদে বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবে দুই শিশু নিখোঁজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেলে এই ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ দুই শিশু হলো- কালিয়াকৈর উপজেলার হিজলতলী এলাকার প্রভাস মনি দাসের মেয়ে অঙ্কিতা (৩) ও একই এলাকার তাপস চন্দ্র দাসের ছেলে তন্ময় (৯)।
এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় হিজলতলী এলাকার একটি নৌকা তুরাগ নদে ডুবে যায়। নৌকায় থাকা অধিকাংশ লোক সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও শিশু অঙ্কিতা ও তন্ময় নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করতে অভিযান শুরু করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ষ্টেশন কর্মকর্তা ইফতেখার রায়হান চৌধুরী জানান, নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান শুরু করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তাদের পাওয়া যায়নি।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/জেআইএম