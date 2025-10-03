জমি নিয়ে বিরোধ, পেট্রোল ঢেলে বৃদ্ধকে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টা

জমি নিয়ে বিরোধ, পেট্রোল ঢেলে বৃদ্ধকে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টা
মুন্সিগঞ্জ সদরে পূর্ব বিরোধের জের ধরে ইলিয়াস শেখ (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের শাখারীবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ওই বৃদ্ধ বর্তমানে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ভর্তি রয়েছেন। তার শরীরের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত পুড়ে গেছে বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।
আহত ইলিয়াস শেখ শাখারীবাজার এলাকার ভূইয়াবাড়ির মৃত লাল মিয়া শেখের ছেলে। তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
বৃদ্ধ ইলিয়াসের মেয়ে বিথি আক্তার অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার বাবার নামে থাকা ৮০ শতাংশ জমি নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তির দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। তারা জমিটি দখল করে নিতে চাচ্ছেন। এজন্য প্রায়ই আমার বাবাকে মারধর করেন তারা। গতকাল রাত ২টার দিকে হঠাৎ শরীরে আগুন নিয়ে আমার দরজায় ছুটে আসেন বাবা। পরে তাকে দ্রুত শরীরে পানি ঢেলে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখান থেকে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয়।’
বিথি আক্তার আরও বলেন, আমার বাবা আমাদের কাছে বলেছেন, যেই ব্যক্তি আগুন দিয়েছেন তিনি গামছা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমাদের ধারণা, জমি নিয়ে বিরোধকারীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। তবে তিনি কারও নাম বলতে পারেননি।
স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ওই বৃদ্ধ রাতে তার জমিতে সাইনবোর্ড টানাতে গিয়েছিলেন। পরে এই ঘটনা ঘটে।
হাতিমারা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আবু বকর সিদ্দিক জানান, আহতের স্বজন ও এলাকাবাসীর সঙ্গে পুলিশ কথা বলেছে। অভিযোগ সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসআর/এএসএম