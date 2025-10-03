  2. দেশজুড়ে

ধানক্ষেতের বেড়ার জালে আটকা পড়লো অজগর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ১০:০৩ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
অজগরটির দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এবং ওজন প্রায় আট কেজি

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে বিপন্ন প্রজাতির একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। সাপটির দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এবং ওজন প্রায় আট কেজি।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার দন্ডপাল ইউনিয়নের প্রধানাবাদ আধখানা পাড়ায় সাপটি উদ্ধার করে বনবিভাগ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, আধখানা পাড়া এলাকায় এক কৃষকের ধানক্ষেতে বেড়া দেওয়া জালে সাপটি আটকা পড়ে। খবর পেয়ে দেবীগঞ্জ উপজেলা বন বিভাগের লোকজন স্থানীয়দের সহযোগিতায় সাপটি জীবিত উদ্ধার করে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যান।

দেবীগঞ্জ উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা রিয়াজুল হাসনাত বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, সাম্প্রতিক বন্যার পানির স্রোতে এটি ভেসে এসেছে। বর্তমানে সাপটি সুস্থ রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটিকে দিনাজপুরের ফরেস্টে অবমুক্ত করা হবে।

সফিকুল আলম/এসআর

 

