মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে যুবদল নেতার ধর্ষণ
যশোরের শার্শায় যুবদলের এক বহিষ্কৃত নেতার বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে (১৫) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় শুক্রবার (৩ অক্টোবর) মামলা হয়েছে।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের একটি গ্রামে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত আসাদুল ইসলাম আসাদ ইউনিয়ন যুবদলের বহিষ্কৃত নেতা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অভিযুক্ত আসাদ ওই কিশোরীর বাড়ির পেছনে নিয়মিত আড্ডা দিতেন এবং বিভিন্ন সময় তাকে উত্ত্যক্ত করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে মেয়েটিকে বাড়ির পাশে একা পেয়ে জোর করে পাশের বাগানে নিয়ে ধর্ষণ করেন। সেই সঙ্গে ঘটনাটি পুলিশকে না জানাতে এবং ধামাচাপা দিতে ভুক্তভোগীর গরিব পরিবারকে হুমকি দেন। তবে পরে বিষয়টি থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে ওই কিশোরীকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে প্রতিবন্ধী কিশোরী এবং অভিযুক্ত আসাদকে থানায় আনা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শুক্রবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করা হয়।
