হট্টগোল-হাতাহাতিতে হেফাজত ইসলামের কাউন্সিল স্থগিত
নেত্রকোনায় হেফাজত ইসলামের জেলা কাউন্সিলে হট্টোগোল ও হাতাহাতির কারণে কাউন্সিল স্থগিত ঘোষণা করেছে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি।
শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে নেত্রকোনা জেলা পাবলিক হলে পূর্ব নির্ধারিত জেলা কাউন্সিলের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। পরে দুপুর ২টা থেকে জেলার বিভিন্ন উপজেলা কমিটির নেতাকর্মী ছাড়াও স্থানীয় আলেমরা বক্তব্য রাখেন।
পরে জেলা কাউন্সিলের প্রস্তুতির সময় হাত তুলে সর্মথন প্রক্রিয়ায় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হলে মঞ্চের ওপরে ও নিচে হট্টোগোল-হাতাহাতি শুরু হয়। এসময় কোনো পক্ষকে সামাল দিতে না পেরে নেত্রকোনা জেলা কাউন্সিল স্থগিত করে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা।
কাউন্সিলে বিশেষ হেফাজত ইসলামের যুগ্ম-মহাসচিব মনির হোসাইন কাসেমী, আজিজুল হক ইসলামাবাদী, সহকারী মহাসচিব আতা উল্লাহ আমিনসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে সংগঠনের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব জুনাঈদ আল হাবিব উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে কাউন্সিলে হট্টোগোলের কথা শুনে তিনি সেখানে উপস্থিত হননি।
কাউন্সিলে নেত্রকোনার দশ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিটের কমিটির সভাপতি সম্পাদক ছাড়াও সাধারণ কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন।
এইচ এম কামাল/এমএন/জেআইএম