  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহে ‘মদপানে’ তরুণীর মৃত্যুর অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
ঝিনাইদহে ‘মদপানে’ তরুণীর মৃত্যুর অভিযোগ
ফাইল ছবি

ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার ভান্ডারীপাড়া গ্রামে অতিরিক্ত মদপানে নন্দিনী রানী সরকার (১৮) নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার মৃত্যু হয়।

নন্দিনী রানী মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গিলোন্দ গ্রামের অনীল চন্দ্র সরকারের মেয়ে। সে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সপ্তমীর দিনে তার নানার বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার ভান্ডারীপাড়া গ্রামে বেড়াতে এসেছিল।

নন্দিনীর নানা সঞ্জয় কুমার সরকার জানান, গত ২৯ সেপ্টেম্বর নন্দিনী তাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে বেড়াতে আসে। দশমীর দিন বান্ধবীদের সঙ্গে বিসর্জন উপলক্ষে বেড়াতে বের হয় এবং মদ্যপান করে বাড়িতে ফেরে।

তিনি আরও জানান, ওইদিন রাতে নন্দিনী অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাকে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করা হয়। পরে কিছুটা সুস্থ্যবোধ করলে ডাক্তার তাকে ছাড়পত্র দেন। পরবর্তীতে সে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন রোববার ভোরে মারা যায় নন্দিনী।

শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাছুম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে মদ বিক্রেতাকে আটকের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

শাহজাহান নবীন/এনএইচআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।