চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাপের কামড়ে দুজনের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাপের কামড়ে দুজনের মৃত্যু
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে সাপের কামড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও একজন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নে আলালপুর ও খাড়বাটরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন, উপজেলার সদর ইউনিয়নের আলালপুর গ্রামের মো. রানাউল ইসলাম (৩৬) ও খাড়বাটরা গ্রামের বাসিন্দা মো. আজিজুল ইসলামের (৫৮)।
স্থানীয়রা জানান, সকালে রানাউল ইসলামকে নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কামড় দেয়। এসময় তাকে উদ্ধার করে ভোলাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যান্টিভেনম না থাকায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (রামেক) রেফার্ড করা হয়। পরে রামেকে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
অন্যদিকে ধানক্ষেতে কাজ শেষে পা-হাত ধোয়ার সময় মো. আজিজুল ইসলাম সাপের কামড়ে আক্রান্ত হন। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
এছাড়া উপজেলার হোসেন ভিটা গ্রামের আনারুল ইসলাম (৫৫) নামে আরও একজন সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয়েছেন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (রামেকে) পাঠানো হয়েছে।
ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, পৃথক স্থানে সাপের কামড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের দাফনের অনুমতি দেওয়া হবে।
সোহান মাহমুদ/আরএইচ/এমএস