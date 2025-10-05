  2. দেশজুড়ে

রিজিয়ন কমান্ডার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
সীমান্ত দিয়ে কোনো ধরনের পুশ ইন সহ্য করা হবে না

বিজিবির চট্টগ্রাম দক্ষিণ পূর্ব রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ বলেছেন, সীমান্ত দিয়ে কোনো ধরনের পুশ ইন সহ্য করা হবে না। বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া মেনে নেওয়া হবে না।’

রোববার (৫ অক্টোবর) চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ছোট ফরিংগা বিওপি উদ্বোধনের সময় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সব জায়গায় সীমান্তে কাঁটা তাঁরের বেড়া দেওয়া হয়নি সীমান্তবর্তী সেসব জায়গা দিয়ে পুশইনসহ সব সীমান্ত চোরাচালান কঠোর হাতে দমন করা হবে। পুশইন, সীমান্ত চোরা চালান, মাদক, গরু পাচারসহ সীমান্তে সব ধরনের অপরাধ দমনে বিজিবি সর্বদা বদ্ধ পরিকর।

এসময় বিজিবির গুইমারা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মো. মিজানুর রহমান, রামগড় ৪৩ বিজিবির জোন কমান্ডার ও অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আহসান উল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

