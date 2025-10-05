নাটোরে পাখি শিকার করতে নিষেধ করায় যুবককে গুলি

নাটোরে পাখি শিকার করতে নিষেধ করায় যুবককে গুলি
নাটোরের লালপুরে পাখি শিকার করতে নিষেধ করায় রিপন কাজী নামে এক যুবককে এয়ারগান দিয়ে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে। পরে আহত যুবককে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার দুয়ারিয়া ইউনিয়নের কলসনগর (কাজীপাড়া) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রিপন কাজী ওই গ্রামের আনসার কাজীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, রিপন কাজীর বাড়ির সামনে ভবানীপুর গ্রামের জাহিদ, সামাউন ও আশরাফুল এয়ারগান দিয়ে পাখি শিকার করছিলেন। এসময় রিপন কাজী তাদের পাখি শিকার করতে নিষেধ করলে কথা বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে জাহিদ হাতে থাকা এয়ারগান দিয়ে রিপন কাজীর পেটে গুলি করেন।
আহত অবস্থায় স্থানীয়রা রিপন কাজীকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এসময় স্থানীয়রা জাহিদ, সামাউন ও আশরাফুলকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ তিনজনকে আটক করে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
