জাগো নিউজে ৩ পদে জনবল নিয়োগ

জাগো নিউজে ৩ পদে জনবল নিয়োগ
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে ৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: জাগোনিউজ২৪.কম
পদের নাম: সাব এডিটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো বিষয়ে স্নাতক (সাংবাদিকতায় অগ্রাধিকার)
দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় দক্ষ হতে হবে। অনুবাদ করার দক্ষতা থাকতে হবে
পদের নাম: ভিডিও এডিটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো বিষয়ে স্নাতক
দক্ষতা: ভিডিও এডিটিং সংক্রান্ত সফটওয়্যার ব্যবহারে পারদর্শী। সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট পলিসিসমূহে অবগত থাকা
পদের নাম: মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো বিষয়ে স্নাতক (সাংবাদিকতায় অগ্রাধিকার)
দক্ষতা: মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টিংয়ের সব কাজে দক্ষতা
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
যোগাযোগ: শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে
কর্মস্থল: ঢাকা
কাজের ধরন: ফুল টাইম
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের ঠিকানা: জীবন বৃত্তান্তসহ [email protected] ঠিকানায় আবেদন পাঠাতে হবে। পদের নাম ই-মেইলের সাবজেক্টে উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন
সূত্র: জাগো নিউজ
