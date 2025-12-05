  2. জাগো জবস

জাগো নিউজে ৩ পদে জনবল নিয়োগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
শীর্ষস্থানীয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কম, ফাইল ছবি

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে ৩টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জাগোনিউজ২৪.কম

পদের নাম: সাব এডিটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো বিষয়ে স্নাতক (সাংবাদিকতায় অগ্রাধিকার)
দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় দক্ষ হতে হবে। অনুবাদ করার দক্ষতা থাকতে হবে

পদের নাম: ভিডিও এডিটর
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো বিষয়ে স্নাতক
দক্ষতা: ভিডিও এডিটিং সংক্রান্ত সফটওয়্যার ব্যবহারে পারদর্শী। সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট পলিসিসমূহে অবগত থাকা

পদের নাম: মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনো বিষয়ে স্নাতক (সাংবাদিকতায় অগ্রাধিকার)
দক্ষতা: মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টিংয়ের সব কাজে দক্ষতা

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
যোগাযোগ: শুধু বাছাই করা প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে

কর্মস্থল: ঢাকা
কাজের ধরন: ফুল টাইম
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের ঠিকানা: জীবন বৃত্তান্তসহ [email protected] ঠিকানায় আবেদন পাঠাতে হবে। পদের নাম ই-মেইলের সাবজেক্টে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫

বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন
সূত্র: জাগো নিউজ

