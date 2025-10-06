  2. দেশজুড়ে

মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করা উচিত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেছেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করা উচিত। নরসিংদীতে যে সব চাঁদাবাজরা পুলিশকে আহত করেছে তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে আইনের আওতায় আনতে না পারলে আপনার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা উচিত। আপনার মতো অযোগ্য কোনো উপদেষ্টা বাংলাদেশের জনগণ দেখতে চায় না।

রোববার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে নরসিংদীতে গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেন, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। তখন তারা দুর্নীতিতে তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের দেশের রাজনীতিতে দেখতে চাই না। আমরা এমন ব্যক্তিকে রাজনীতিতে দেখতে চাই। যাদের হাতের মধ্যে কোনো রক্ত নাই। যাদের শরীরের মধ্যে হারাম রক্ত নেই। যারা মানুষদের মর্যাদা দিতে পারে। যারা মানুষদের শান্তি দেওয়ার আশ্বস্ত করতে পারে। যারা চুরি ডাকাতি করবে না। এদেশের টাকা বিদেশে পাচার করবে না। এমন মানুষ যদি এদেশের শাসক হয় তাহলে মানুষ শান্তি পাবে।

তিনি বলেন, সব দলকেই পরীক্ষা করেছেন। এবার আমি অনুরোধ করবো একটা বারের জন্য ইসলামকে পরীক্ষা করুন। নৌকাকে বারবার পরীক্ষা করেছেন। ধানের শীষকে বারবার পরীক্ষা করেছেন। লাঙ্গলকে পরীক্ষা করেছেন হাতপাখা ইসলামকে পরীক্ষা করেন নাই। ওরা বারবার পরীক্ষা দিয়েছে ওরা বারবার ফেলো করেছে। ইসলাম বাংলাদেশের জনগণের জন্য কাজ করবে।

ইসলামী আন্দোলনের নরসিংদী শাখার সভাপতি আব্দুল ওয়াহাব মোল্লার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসানের সঞ্চালনায় গণসমাবেশে দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) মুফতি দেলোয়ার হোসাইন সাকি, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সভাপতি ইউসুফ আহমাদ মানসুর, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা বিভাগ) মাওলানা আরিফ বিন মেহের উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্জিত সাহা/আরএইচ/জেআইএম

