টাঙ্গাইলে বজ্রপাতে চার দোকান ও তুলার কারখানায় আগুন

টাঙ্গাইলে বজ্রপাতে চার দোকান ও তুলার কারখানায় আগুন
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে বজ্রপাতে আগুন লেগে একটি তুলার কারখানা ও ৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।
রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে উপজেলার দিগড় ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের আমিনবাজারে এ ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা সূত্র জানায়, রোববার রাতে হঠাৎ ফুলবাড়ী গ্রামের আমিনবাজারে প্রথমে তুলার কারখানায় আগুন লাগে। পরে সেই আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর মধ্যেই ৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
এ ব্যাপারে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রতন কুমার দেবনাথ জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কোনো হতাহত হয়নি।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জিকেএস