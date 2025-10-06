  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে বজ্রপাতে চার দোকান ও তুলার কারখানায় আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
টাঙ্গাইলে বজ্রপাতে চার দোকান ও তুলার কারখানায় আগুন

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে বজ্রপাতে আগুন লেগে একটি তুলার কারখানা ও ৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের।

রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে উপজেলার দিগড় ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের আমিনবাজারে এ ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইলে বজ্রপাতে চার দোকান ও তুলার কারখানায় আগুন

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা সূত্র জানায়, রোববার রাতে হঠাৎ ফুলবাড়ী গ্রামের আমিনবাজারে প্রথমে তুলার কারখানায় আগুন লাগে। পরে সেই আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর মধ্যেই ৪টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রতন কুমার দেবনাথ জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কোনো হতাহত হয়নি।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।