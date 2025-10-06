  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
আদালত প্রাঙ্গণে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যু

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় আদালত প্রাঙ্গণে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে শরীফা আক্তার (২৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (০৬ অক্টোবর) দুপুরে ধর্মপাশা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে। নিহত শরীফা আক্তার (২৮) নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার দেওথান গ্রামের রমজান আলীর মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে ধর্মপাশা উপজেলার বাসিন্দা আক্তার হোসেনের সঙ্গে শরীফা আক্তারের বিয়ে হয়। তাদের সাড়ে তিন বছর বয়সি একটি মেয়েও আছে। পারিবারিক কলহের কারণে তাদের দাম্পত্য জীবন ভালো যাচ্ছিল না। তবে গত ছয় মাস আগে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের পর আক্তার হোসেন তাদের মেয়েকে নিজের হেফাজতে পাওয়ার দাবিতে আদালতে একটি মামলা করেন। সোমবার সেই মামলার হাজিরার দিন ছিল।

হাজিরা দিতে এসে আদালত প্রাঙ্গণের সামনেই সাবেক স্বামী আক্তার হোসেন শরীফা আক্তারকে ছুরিকাঘাত করেন। হামলা করেই তিনি সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় জনতা তাকে আটক করে। গুরুতর আহত শরীফাকে প্রথমে ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এনামুল হক বলেন, সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার ঘটনায় জড়িত স্বামী আক্তার হোসেন আটক করা হয়েছে। ধারালো ছুরিটিও জব্দ করা হয়েছে।

