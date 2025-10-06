  2. দেশজুড়ে

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেমিনারের লিফলেটে মুজিববর্ষের লোগো!

প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) আয়োজিত সেমিনারে মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বেলা ১১টায় খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে এ ঘটনা ঘটে।

একাধিক সূত্র জানায়, সেমিনারে অংশ নেওয়া দর্শনার্থীদের হাতে ইমারত নির্মাণ-সংক্রান্ত লিফলেট দেওয়া হয়। সেই লিফলেটে দেখা যায়, মুজিববর্ষের লোগো। যা নিয়ে উপস্থিত লোকজন ক্ষোভ প্রকাশ ও সমালোচনা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে বিতরণ করা লিফলেট ফেরত নেয় কেডিএ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কেডিএ চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘পুরোনো লিফলেট ভুলবশত নতুন লিফলেটের সঙ্গে মিশে গেছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিতরণ করা লিফলেট ফেরত নিয়ে তা নষ্ট করে ফেলেছি। বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

