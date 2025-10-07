মেঘনায় নিষেধাজ্ঞা না মেনে ইলিশ ধরায় দুই জেলের কারাদণ্ড

মেঘনায় নিষেধাজ্ঞা না মেনে ইলিশ ধরায় দুই জেলের কারাদণ্ড
চাঁদপুরের হাইমচর মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করায় দুই জেলেকে ২০ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্বরুপ মুহুরী এ আদালত পরিচালনা করেন।
হাইমচর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এ বি এম আশরাফুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, হাইমচর উপজেলার মাঝির বাজার সংলগ্ন এলাকায় মাওয়া থেকে আগত ২০০ সিসির স্পিডবোটের মাধ্যমে অবৈধভাবে ইলিশ শিকার করছিল। রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনাকারী দল তাদের ধাওয়া করে ২ জনকে আটক ও ২০০ সিসির একটি স্পিডবোট জব্দ করে। এছাড়াও ওই বোট থেকে প্রায় ১০০০ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত জাল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
পরবর্তীতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ও আটক দুই জেলেকে ২০ দিন করে কারাদণ্ড দেন। স্পিডবোটটি হাইমচর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট জব্দ করে রাখা হয়েছে।
অভিযানে কোস্টগার্ড হাইমচর নয়ানী আউটপোস্ট কন্টিনজেন্ট কমান্ডার সানোয়ার হোসেন ও অন্য সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।
