পদ্মায় নৌকাডুবি, বিজিবির তৎপরতায় বেঁচে গেলেন আরোহীরা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের পদ্মা নদীতে স্থানীয়দের একটি নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে কুষ্টিয়া বিজিবি-৪৭ ব্যাটালিয়নের দ্রুত তৎপরতায় নৌকার সব আরোহীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত বা নিখোঁজ হননি।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে কুষ্টিয়া বিজিবির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেলে উদয়নগর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার নম্বর ৮৪/৩ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দক্ষিণে ডিগ্রি চর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নদীর পানি কমে যাওয়ায় সৃষ্ট চরে হাত দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় আনুমানিক ১৫ জন আরোহী বহনকারী একটি নৌকা প্রবল স্রোতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে যায়।

ঘটনাটি নদীর তীর থেকে প্রত্যক্ষ করে উদয়নগর বিওপির টহলরত দল। পরে দ্রুত চারটি নৌকা নিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার অভিযানে নামেন তারা। তাদের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় সব আরোহীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে নৌকাটি পানির নিচে তলিয়ে যায়।

ঘটনার পর থেকে উদয়নগর বিওপির টহলদল ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি স্থানীয়দের সতর্ক করা হচ্ছে, যাতে তারা প্রবল স্রোতের সময় নৌকা নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে না যান।

এ বিষয়ে উদয়নগর বিওপির কম্পানি কমান্ডার নায়েক সুবেদার সহিদুল ইসলাম বলেন, ‌‘নৌকাডুবির ঘটনার পরপরই আমাদের টহল দল ও স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন। কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সব আরোহীকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।’

