হাসপাতালে নবজাতক ফেলে পালালেন মা
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পৌর শহরের ফুটপাতে স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসবের পর সেই নবজাতককে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ফেলে পালিয়ে গেছেন এক মা।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ভোরে পৌর শহরে এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে স্থানীয় কেয়ার হাসপাতালের নার্সরা নবজাতককে সেবা দিচ্ছেন।
উপজেলা প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আজ ভোরে উল্লাপাড়া পৌর শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে রাস্তার পাশে হঠাৎ এক মায়ের প্রসব যন্ত্রণার কান্না শুনতে পান স্থানীয়রা। তারা ছুটে গিয়ে দেখেন, অজ্ঞাত ওই মায়ের কোলজুড়ে ফুটপাতেই জন্ম নিয়েছে একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান।
এরপর তারা দ্রুত মা ও নবজাতককে স্থানীয় কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই হাসপাতাল থেকে খবর আসে, নবজাতক থাকলেও তার মাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুটিকে রেখেই তার মা পালিয়ে গেছেন। বর্তমানে স্থানীয় কেয়ার হাসপাতালের নার্সরা শিশুটির সেবা করছেন।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। শিশুটি বর্তমানে সুস্থ আছে।
নিলুফা ইয়াসমিন আরও বলেন, সকাল থেকেই দত্তক নেওয়ার জন্য অনেকে এগিয়ে এসেছেন। উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডে সিদ্ধান্ত নিয়ে একজন দায়িত্ববান, ভালো মানুষের কাছে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত বলেন, এ পর্যন্ত দশটি পরিবারের পক্ষ থেকে শিশু টিকে দত্তক নেওয়ার জন্য মৌখিকভাবে প্রস্তাব করেছেন। বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে।
এম এ মালেক/কেএইচকে/জেআইএম