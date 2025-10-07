  2. দেশজুড়ে

যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়কে ডাকাতি, গ্রেফতার ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
যমুনা সেতু পশ্চিম মহাসড়কে ডাকাতি, গ্রেফতার ২

যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে চলন্ত প্রাইভেটকার থামিয়ে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে র‍্যাব-১২ এর সিরাজগঞ্জ সদর কোম্পানি কমান্ডার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সয়দাবাদ ইউনিয়নের বাবু শেখ (৩৪) এবং সাহা (২৯)।

এর আগে সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় যমুনা সেতু পশ্চিম কড্ডার মোড় ও সয়দাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ৩ অক্টোবর গভীর রাতে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত ১৪-১৫ জনের একটি ডাকাত দল চলন্ত প্রাইভেটকারটি থামায়। এরপর তারা কারটি ভাঙচুর করে এবং নারীসহ পাঁচজন যাত্রীকে মারধর করে তাদের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার একটি ভিডিও পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ অক্টোবর যমুনা সেতু পশ্চিম থানায় পুলিশ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি মামলা দায়ের করে। গ্রেফতারকৃতদের এই ডাকাতির ঘটনায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

র‍্যাব আরও জানায়, গ্রেফতার হওয়া বাবুর বিরুদ্ধে ডাকাতি ও দস্যুতার অভিযোগে ১৫টি এবং সাহার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

এম এ মালেক/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।