মাগুরায় র্যাবের অভিযানে দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার
মাগুরায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেল ৬টার দিকে সদর উপজেলার ঢাকা-মাগুরা মহাসড়কের বিএডিসি অফিসের সামনে থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— মাগুরা সদর উপজেলার রুপাটি গ্রামের মো. নাসির (৩৫), একই উপজেলার জগদাল ঠাকুরভিটা গ্রামের মো. ইমাম উদ্দিন (৩২)।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে দুই ব্যক্তি গাঁজা নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। পরে ওই স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে অটোরিকশাটি থামানো হয় এবং তল্লাশি চালিয়ে ৯ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে মাগুরা ও আশপাশের এলাকায় গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য ও অটোরিকশা জব্দ করে আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদেরকে মাগুরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
র্যাব জানিয়েছে, মাদক নির্মূলে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে মাদক চক্রের অন্যান্য সদস্যদেরও শনাক্ত করা হবে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/এমএস