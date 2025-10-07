  2. দেশজুড়ে

দেশ সব ধর্মাবলম্বীর, আমরা শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা ছড়াতে চাই

প্রকাশিত: ১০:২৩ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
আ ফ ম খালিদ হোসেন/ফাইল ছবি

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, এ দেশ আমাদের সবার। সব ধর্মাবলম্বীকে নিয়ে আমাদের পথ চলা।

তিনি আরও বলেন, রামুর জাহাজ ভাসা সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের বার্তা সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই।

কক্সবাজারের রামুতে কল্পজাহাজ ভাসা উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে রামুর চেরাঘাটায় বাকঁখালী নদীতে কল্পজাহাজ ভাসানো হয়।

রামু কেন্দ্রীয় প্রবারণা ও জাহাজ ভাসা উৎসব উৎযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মিথুন বড়ুয়া এতে সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক সত্যজিৎ বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা আরও বলেন, ‌‘কদিন আগে দুর্গাপূজা উদযাপন হয়েছে। এরআগে জন্মাষ্টমী এবং কদিন পর কঠিন চিবর দান অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো একটা দেশের মানুষের ধর্মচর্চা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার। নিজ নিজ অবস্থান থেকে এটা প্রকাশ করতে পারাটাই বিশালতা।’

রামুর ঐতিহ্যময় জাহাজ ভাসা অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন কক্সবাজার-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য লুৎফুর রহমান কাজল। বিশেষ অতিথি ছিলেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক এম এ মান্নান, পুলিশ সুপার মো. সাইফুদ্দিন শাহীন।

আশীর্বাদক ছিলেন রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহারের পরিচালক কে শ্রী জ্যোতিসেন মহাথের।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি সাঈদুজ্জামান চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ ফোরামের আহ্বায়ক উদয় কুসুম বড়ুয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এরফানুল চৌধুরী, রামু থানার ওসি আরিফুর রহমান, রামু উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবুল বশর বাবুসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কল্পজাহাজ ভাসা দেখতে নদীর দুপাড়ে জনতা ভিড় জমায়। নানা ধর্মের মানুষ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কল্পজাহাজ ভাসা শেষে বৌদ্ধধর্মীয় নেতারা মিলে ‘সা-আ-দু, সা-আ-দু’ ধ্বনিতে উৎসবমুখর পরিবেশে ফানুস উড়িয়ে দেন। রাতে বৌদ্ধ কীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

