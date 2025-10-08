  2. দেশজুড়ে

উপদেষ্টার পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই সড়কে দীর্ঘ যানজট

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২৩ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
একপাশ বন্ধ রেখে সংস্কার কাজ চলায় সড়কে তৈরি হয়েছে দীর্ঘ যানজট

উপদেষ্টার পরিদর্শনের আগে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অংশে ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট দেখা দিয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল থেকে আশুগঞ্জের সোহাগপুর থেকে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর পর্যন্ত এ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে বুধবার সকাল ১০টায় সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান ঢাকা থেকে ট্রেনে আশুগঞ্জ স্টেশনে নামেন। এর পর তিনি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পরিদর্শন করবেন। হাইওয়ে পুলিশের দাবি, একপাশে মালামাল রেখে সড়ক সংস্কার ও খানাখন্দের কারণে এই যানজট দেখা দিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৫১ কিলোমিটার সড়ক চারলেন উন্নীত করার কাজ চলছে। তবে প্রকল্পের কাজ চলছে ধীরগতিতে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় আশুগঞ্জ গোলচত্তর থেকে সরাইল-বিশ্বরোড মোড় পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার অংশে ছোটবড় অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। এতে করে তীব্র যানজটে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। ধীরগতির কারণে মহাসড়কের এ অংশ পাড়ি দিতে যানবাহনগুলোর দীর্ঘ সময় লাগছে।

এ অবস্থায় উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খানের সড়ক পরিদর্শনে আসার খবরে গত রোববার থেকে খানাখন্দের ভরাট শুরু করা হয়। একপাশ বন্ধ রেখে সংস্কার কাজ চালানোয় তিনদিন ধরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে মহাসড়কে। বুধবার সকাল থেকে যানজট তীব্র হয়েছে।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানান, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দিনগত মধ্যরাত থেকে যানজট আরও তীব্র হয়েছে। মূলত সড়কের দুরবস্থার কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। হাইওয়ে পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এএসএম

