কারওয়ান বাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে ইউনিট বেড়ে ১০

কারওয়ান বাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে ইউনিট বেড়ে ১০
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এসএ পরিবহনের পাশের একটি কাঠের দোকানে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের আট ইউনিট থেকে বেড়ে ১০ ইউনিট কাজ করছে।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টা ২৮ মিনিটে আগুনের খবর আসে বলে জানান ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার শাহজাহান হোসেন।
এরপর একে একে ইউনিট বেড়ে বর্তমানে ১০টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ‘বাজারের কাঠপট্টিতে একটি পাঁচতলা ভবনের (এল আকৃতির) বিভিন্ন ফ্লোরে (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) আগুন লাগে। ভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাষ্যমতে ২য় থেকে ৫ তলায় হাগিজ ডায়াপারের গুদাম রয়েছে। আশেপাশে কাঠের গুদাম রয়েছে।’
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘আগুন নির্বাপণের পর বিস্তারিত জানানো যাবে। এখন পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।’
