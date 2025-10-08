চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা না মেনে ইলিশ ধরায় ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জেলে আটক

চাঁদপুরে নিষেধাজ্ঞা না মেনে ইলিশ ধরায় ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জেলে আটক
ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণে চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনা নদীতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে নৌপুলিশ। এতে নিষেধাজ্ঞা না মেনে মাছ ধরায় ১৮ জেলেকে আটক করা হয়েছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় চলা অভিযানে তাদের আটক করা হয়। বুধবার সকালে নৌপুলিশের নৌপুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের মিডিয়া সেল থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
নৌপুলিশ জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় চাঁদপুর অঞ্চলে পরিচালিত অভিযানে ১৮ জন জেলেকে আটক করা হয়। এসময় ৪৪ লাখ ১১ হাজার মিটার জাল, ৩২৩ কেজি ইলিশ মাছ ও ৯টি মাছ ধরার নৌকা জব্দ করা হয়।
চাঁদপুর অঞ্চলের নৌপুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এসময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মির্জা ওমর ফারুক ও চাঁদপুর নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম এস ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।
নৌপুলিশ সুপার সৈয়দ মোশফিকুর রহমান জানান, আমরা সার্বক্ষণিক নদীতে টহল জোরদার করেছি ও অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে রয়েছি। মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের এই বিশেষ অভিযান চলবে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এসময় কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
