ত্রাণ-হাফ ভাড়াসহ ৭ দাবি বধির সংঘের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন বধির সংঘের সদস্যরা)

বধির জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রাজশাহী জেলা বধির সংঘ।

বুধবার (৮ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. মহিনুল হাসানের কাছে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

বধির সংঘের দাবিগুলো হলো- রাজশাহী জেলা বধির সংঘের নামে একটি নিজস্ব কার্যালয় স্থাপনে স্থানীয় সরকারি জমি বরাদ্দ প্রদান, ভবঘুরে ও দরিদ্র বধির সদস্যদের কর্মসংস্থান, আর্থিক সহায়তা ও আবাসন নির্মাণের ব্যবস্থা, সব বধির নাগরিকের জন্য সামাজিক পূর্ণ নিরাপত্তা, সার্বিক সহযোগিতা, ও ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের আইনগত সহায়তা প্রদান। এছাড়া ত্রাণ ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বধিরদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, ভিজিএফ কার্ড ইস্যু ও জিআর চাল বরাদ্দ দেওয়া, গণপরিবহনে সব বধির যাত্রীদের জন্য হাফ ভাড়া প্রবর্তন, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনে তফশিলভুক্ত ব্যাংক থেকে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, জাতীয় বধির ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় আসন্ন মহাসমাবেশে ১৫ দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানানো এবং অংশগ্রহণকারী বধির সদস্যদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় রাজশাহী জেলা বধির সংঘের সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল কাদের, যুগ্ম-সম্পাদক মো. আব্দুল মান্নান, কোষাধ্যক্ষ মো. আব্দুল মতিন, ক্রীড়া সম্পাদক মো. আব্দুল গাফফারসহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

