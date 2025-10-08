ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানজট নিরসনে উড়াল সেতুর পরিকল্পনা

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যানজট নিরসনে উড়াল সেতুর পরিকল্পনা
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যানজট নিরসনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড এলাকায় একটি উড়াল সেতু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের ডিজাইন প্রণয়নসহ সার্বিক বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সড়কপথে যানজটের কারণে রেলপথে অতিরিক্ত চাপ বেড়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান করা হবে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড মোড় এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। এসময় তার সঙ্গে সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে সকাল সোয়া ১০টায় মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ট্রেনে ভৈরবে এসে পৌঁছান। পরে তিনি সড়ক পথে আশুগঞ্জ হোটেল উজানভাটি থেকে গাড়িবহর নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল বিশ্বরোডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। এর মধ্যে আশুগঞ্জের সোহাগপুর, সোনারামপুর, সরাইলের বেড়তলা এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজটের কবলে পড়েন। পরে তিন ঘণ্টা আটকা থাকার পর মোটরসাইকেলে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোডে পৌঁছান।
আরও পড়ুন:
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৭ কিলোমিটার যানজট
এক সড়কেই দিন পার, ক্ষতির মুখে ব্যবসা-বাণিজ্য
পরে মহাসড়ক পরিদর্শন শেষে সড়ক উপদেষ্টা বলেন, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন ১২ জন কর্মকর্তাদের ঢাকায় অফিসে না বসে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোডের অস্থায়ী কার্যালয়ে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এ বিষয়ে অবহেলা করলে বা অফিসে না পাওয়া গেলে তাদের সাসপেন্ড করা হবে।
ফাওজুল কবির খান বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে তা ট্রাফিক বিভাগের গাফিলতির কারণে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা হয়েছে। তাকে সমস্যা সমাধান করার কথা জানানো হয়েছে।
এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক মহাম্মদ দিদারুল আলম, পুলিশ সুপার এহতেশামুল হকসহ সড়ক সেতু মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এনএইচআর/এমএস