যমুনায় বালু তোলায় ৪০০ মিটার পাইপ ধ্বংস, বাল্কহেড জব্দ

যমুনায় বালু তোলায় ৪০০ মিটার পাইপ ধ্বংস, বাল্কহেড জব্দ
সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে যমুনা নদী থেকে খননযন্ত্র দিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে বাল্কহেড (বালু বহনকারী যন্ত্র) জব্দ ও ৪০০ মিটার পাইপ ধ্বংস করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার আলিয়া মাদরাসা ঘাট এলাকায় নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু লোকজন খনন যন্ত্র দিয়ে অবৈধভাবে যমুনা নদী থেকে বালু উত্তোলন করছেন। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে কাউকে না পেয়ে বালু বহনকারী বাল্কহেডটি জব্দ ও বালু উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত পাইপ ও বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।
ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে বাল্কহেড জব্দ ও বালু উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত ৪০০ মিটারের মত পাইপ ধ্বংস করা হয়েছে। পরে বালু উত্তোলনের কাজে জড়িত এক ব্যক্তি এসে যোগাযোগ করলে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে বাল্কহেডটির ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
এসময় উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা তানভীর হাসান মজুমদার, নৌ পুলিশ সদস্য ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
