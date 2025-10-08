  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জ

চেক জালিয়াতির মামলায় প্রধান শিক্ষিকার ৩ বছরের কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে চেক জালিয়াতি মামলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মমতাজ মহল (৫১) নামে এক প্রধান শিক্ষিকাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তিনটি চেকে উল্লেখিত ৪৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত-৩ ও অর্থঋণ আদালতের বিচারক মিশকাত শুকরানা আসামির অনুপস্থিতিতে এ আদেশ দেন। তিনি ওই উপজেলার চক জয় কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

আদালতের পেশকার আব্দুল রহমান জানান, প্রধান শিক্ষিকা ২০২২ সালের ২৩ জুন একই উপজেলার খোকন চন্দ্র কর্মকারের কাছ থেকে ২০ লাখ, ১৮ জুলাই ইসমাইল হোসেনের কাছ থেকে ৫ লাখ ও রতন কুমার সাহার কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা তিন মাসের জন্য হাওলাদ নেন। এরপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন মমতাজ মহল। পরে একাধিকবার সালিশ-বৈঠক হয়। তাতেও কোনো সমাধান হয়নি। পরে ওই শিক্ষিকাকে তারা প্রথমে আইনি নোটিশ পাঠান। এরপর তিনজন বাদী হয়ে পৃথক তিনটি মামলা করেন।

