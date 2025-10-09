চাঁদপুরে পচা খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণ, তিন দোকানির জরিমানা
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ও পচা খাবার ফ্রিজে সংরক্ষণ করা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অপরাধে তিন প্রতিষ্ঠান মালিককে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে হাজীগঞ্জ বাজারে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এ অভিযান পরিচালনা করে।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলেন, প্রিন্স হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট মালিককে ৫০ হাজার টাকা, পচা খাবার সংরক্ষণ করার অপরাধে নিউ শেরাটন রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টার মালিককে ১০ হাজার টাকা এবং ক্ষতিকর রং ব্যবহার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অপরাধে মা মনি ব্রেড অ্যান্ড কনফেকশনারি মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় হাজীগঞ্জ উপজেলার স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. জসিম উদ্দিন ও যৌথবাহিনীর একটি টিম সার্বিক সহায়তা দেয়।
শরীফুল ইসলাম/আরএইচ/জিকেএস