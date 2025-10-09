  2. দেশজুড়ে

৩ বছর প্রেমের সম্পর্ক, ধর্ষণের অভিযোগে প্রেমিক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০৮:৪৫ পিএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ বছর প্রেমের সম্পর্ক, ধর্ষণের অভিযোগে প্রেমিক গ্রেফতার
গ্রেফতার রেজন

বগুড়ার ধুনটে বিয়ের প্রলোভনে প্রেমিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় রেজন (২২) নামের এক ভ্যানচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় তাকে বগুড়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

এরআগে বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রেজন উপজেলার মাটিকোড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, অটোভ্যানচালক রিজনের সঙ্গে প্রতিবেশী স্বামী পরিত্যক্তা এক তরুণীর (২০) প্রায় তিন বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের প্রলোভনে তার সঙ্গে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করেন রেজন। রোববার (৫ অক্টোবর) রাত ৮টায় আবারও তাকে ধর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় বুধবার ভুক্তভোগী তরুণীর মা বাদী হয়ে রেজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুল আলম বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভিকটিমের শারীরিক পরীক্ষার জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।