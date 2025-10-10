মাদকাসক্ত যুবকের দায়ের কোপে প্রাণ গেলো শিশুর

মাদকাসক্ত যুবকের দায়ের কোপে প্রাণ গেলো শিশুর
পটুয়াখালীর দশমিনায় সবুজ মৃধা (২৫) নামে মাদকাসক্ত যুবকের এলোপাতাড়ি দায়ের কোপে এক শিশু নিহত হয়েছে। এসময় আহত হয়েছেন আরও চারজন।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার চরহোসনাবাদ গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।
নিহত শিশুর নাম শাফায়েত হোসেন (৮)। সে ওই এলাকার জামাল ব্যাপারীর ছেলে। গুরুতর আহত চারজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সবুজ মৃধা দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য প্রায় পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের ভয়-ভীতি দেখাতেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ ঘরে ঢুকে এলোপাতাড়ি দা দিয়ে কোপাতে শুরু করেন। এতে শিশু ও নারীসহ অন্তত পাঁচজন গুরুতর আহত হন। পরে নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি দৌড়ে একটি গাছের মগডালে অবস্থান নেয় এবং নিজের শরীর ব্লেড ও দা দিয়ে আঘাত করতে থাকেন।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসীম উদ্দিন বলেন, সবুজ মৃধাকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ/এএসএম