নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় রাজবাড়ীতে ৯ জেলেকে জেল-জরিমানা

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় রাজবাড়ীতে ৯ জেলেকে জেল-জরিমানা
সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পদ্মায় মাছ ধরার অপরাধে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজবাড়ীর ৯ জন জেলেকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে জেল ও জরিমানা করেছে প্রশাসন। এ সময় ৭ কেজি ইলিশ মাছ এবং ৪০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা নদীর বিভিন্ন অংশে ৯টি অভিযান চালানো হয়। এসময় ৯ জেলেকে আটক করা হয়। আটক ৯ জন জেলের মধ্যে রাজবাড়ী সদর উপজেলা থেকে ৬ জন এবং কালুখালী থেকে ৩ জন ছিলেন।
এই মৎস্য কর্মকর্তা আরও জানান, আটককৃতদের মধ্যে ৩ জনকে ২১ দিন, ৩ জনকে ২০ দিন এবং অপর ৩ জনকে ১০ দিন করে জেল ও এক হাজার করে মোট ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জব্দকৃত মাছ মাদ্রাসায় বিতরণ এবং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, চলমান মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের ৭ দিনে রাজবাড়ীতে এখন পর্যন্ত ২৭ জন জেলেকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে জেল-জরিমানা করেছে প্রশাসন।
